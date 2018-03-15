Президент России Владимир Путин оглашает Послание к Федеральному Собранию

Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Это 14-е Послание для Владимира Путина.

В 2018 году глава государства впервые обратится к парламенту в большом Манеже. Ранее оглашение происходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Перенос связан с увеличением числа участников мероприятия. Кроме того, для показа инфографики будут использованы экраны, которые сложно установить в Большом Кремлевском дворце.

На церемонию приглашены около тысячи человек. Это члены обеих палат парламента — Государственной думы и Совета Федерации, члены Правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, глава Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, другие высокопоставленные лица, а также представители СМИ.

По итогам обращения формулируются конкретные поручения правительству.

По данным ТАСС, Владимир Путин обращался к Федеральному Собранию 13 раз. Впервые, в 2000 году, глава государства говорил об угрозах физического старения и вымирания России и ее увеличивающемся отставании от стран Запада.

В 2001 году Путин поставил задачи разграничить полномочия между центром и регионами. В 2002-м в числе главных задач он назвал реформу армии.

Добиться удвоения ВВП за десятилетие Владимир Путин призвал в 2003 году. Через год он говорил о реформах в сфере здравоохранения, образования и бюджетной реформе. В 2005 году президент предложил позволить победившей на выборах в регионе партии выдвигать кандидатуру главы региона.

В 2006 году Владимир Путин назвал самой острой проблемой России демографию и предложил ввести материнский капитал. Год спустя глава государства выступил за мораторий на исполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе.

В послании Путина 2012 года шла речь о возвращении выборов в Госдуму по смешанной системе и запрете чиновникам владеть зарубежными счетами. В 2013 году глава государства говорил о деофшоризации отечественной экономики и развитии системы местного самоуправления.

Воссоединению Крыма с Россией было главным образом посвящено обращение Путина к парламенту в 2014 году. Глава государства говорил также о западных санкциях и импортозамещении. Через год президент большое внимание уделил борьбе с терроризмом и операции российских ВКС в Сирии.

В 2016 году глава государства сосредоточился на развитии цифровой экономики, реконструкции и обновлении школ, высокотехнологичной медицинской помощи.