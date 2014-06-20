Приглашаем на ярмарку

По инициативе Молодёжного совета при Совете городского округа город Стерлитамак пройдёт ежеквартальная ярмарка обмена детскими вещами «От семьи к семье». Цель – поддержка молодых семей с детьми. Принцип ярмарки предельно прост: приносите то, что вам не нужно, забирайте то, что нравится. Подарите вещам, из которых выросли ваши дети, вторую жизнь! Организаторы ярмарки приготовили для маленьких участников развлекательную программу: весёлые аниматоры, познавательное научное шоу, игровая зона с приставками, аквагрим, музыка и масса интересных конкурсов. Ждём вас и ваших детей 31 марта в 11 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35, первый этаж). Проведите время с пользой и в хорошей компании!

Условия и правила участия: вещи – в хорошем состоянии, количество должно быть не менее трёх. Для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам: 8-917-78-96-570 или 8-909-349-58-86.

Молодёжный совет при Совете ГО