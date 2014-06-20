Приходите на выборы!
Уважаемые горожане!
Сегодня, 18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Это важнейшее событие в политической жизни страны, определяющее нашу готовность формировать будущее государства и быть ответственными за свой выбор.
Приглашаем всех избирателей прийти и проголосовать за своего кандидата в Президенты России. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Телефон 23-36-33.
Территориальная избирательная комиссия ГО г.Стерлитамак
Автор: Администратор (18 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.