Приходите на выборы!

Уважаемые горожане!

Сегодня, 18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Это важнейшее событие в политической жизни страны, определяющее нашу готовность формировать будущее государства и быть ответственными за свой выбор.

Приглашаем всех избирателей прийти и проголосовать за своего кандидата в Президенты России. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Телефон 23-36-33.

Территориальная избирательная комиссия ГО г.Стерлитамак