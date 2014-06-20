Приходите на выборы!

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Уважаемые горожане!

Сегодня, 18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Это важнейшее событие в политической жизни страны, определяющее нашу готовность формировать будущее государства и быть ответственными за свой выбор.

Приглашаем всех избирателей прийти и проголосовать за своего кандидата в Президенты России. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Телефон 23-36-33.

Территориальная избирательная комиссия ГО г.Стерлитамак


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Автор: (18 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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