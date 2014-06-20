Приём граждан

30 марта в 10 часов в здании администрации городского округа (кабинет № 11) выездной приём граждан проведёт заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Предварительная запись на приём – 29 марта с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону 21-95-88.

Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Приём строго по предварительной записи.