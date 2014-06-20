Приём граждан
30 марта в 10 часов в здании администрации городского округа (кабинет № 11) выездной приём граждан проведёт заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Предварительная запись на приём – 29 марта с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону 21-95-88.
Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Приём строго по предварительной записи.
Автор: Администратор (29 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.