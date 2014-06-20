Нынешний март в Башкирии может войти в тройку самых холодных с 1937 года

Нынешний март в Башкирии может войти в тройку самых холодных с 1937 года, рассказала начальник Республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Вилора Горохольская. За последние 86 лет метеонаблюдений в регионе наблюдалось восемь таких холодных первых весенних месяцев.

Низкая температурв в марте и обильные осадки, которых не было в республике всю зиму, дают право это утверждать. По крайней мере, в нынешнем тысячелетии такого холодного марта ещё точно не было. Погода больше свойственна концу февраля, констатируют синоптики.

По мнению специалистов, скудные осадки зимой – гарантия, что большой воды при таянии снега весной не ожидается. Запасы воды в снеге сейчас недотягивают до нормы и составляют от 30 до 70 процентов. Уровень воды по разным рекам Башкирии ожидается от 1,5 до 2-2,5 метра. Реки в республике вскроются на один-три дня позже обычного, сообщила В.Горохольская. Возможны заторы

на некоторых реках, промёрзших до дна. Это более вероятно при резком потеплении, но такого не прогнозируется.

Как не ожидается и тепла до конца марта. В ближайшие дни будет идти снег от небольшого до умеренного, температура воздуха в ночные часы ожидается от минус 8 до минус 14, днём – от 0, минус 5 до плюс 1, минус 4 градусов. Погода в апреле также прогнозируется прохладной, добавила начальник Башгидромета.

«Башинформ»