Путь к сердцу

Если нас, работников сети «Ватрушкин», спросят, почему мы отдаём столько сил и времени на поиск и производство уникальных вкусных и полезных продуктов, мы ответим: нам важно любить то, что мы продаём.

Бабушкин хлеб

Рассказывает Раушания Мансурова, су-шеф по пекарскому искусству:

– Наш бездрожжевой хлеб – это тот самый хлеб, который когда-то пекли в каменной печи и называли «Дар Божий». Мы делаем тесто на закваске, без термофильных дрожжей и производственных смесей. Выпечка такого хлеба – дело хлопотное. Обычное тесто быстро замесил, и вот оно поднялось и уже в печке стоит. Хлеб на закваске капризный, требует опыта и сноровки. Стоит чуть-чуть недодержать или передержать закваску, и вкус хлеба уже не тот.

На изготовление «Дарницкого» и«Бородинского» хлебов уходит 18 часов.

В некоторых хлебах кроме закваски и опары, то есть воды, муки и соли, ничего нет. В другие добавляем мёд, сахар, тмин, кориандр. Люди иногда удивляются, как это хлеб без дрожжей поднимается. Может, он на хмелю? Нет, хмелевой хлеб мы не делаем и дрожжей не добавляем. Подъём дают естественные бактерии, которые развиваются в закваске. Не зря мы ее бережём и подкармливаем.

Хлеб на закваске пекли ещё наши бабушки, а рецепты уже утеряны. Мы долго экспериментировали, прежде чем испекли наш первый бездрожжевой хлеб. В итоге нашу ржаную закваску я сама вырастила, а пшеничную привезла из Нижнего Новгорода, куда ездила на обучение. Еле довезла, думала, банка лопнет. Зато теперь мы можем гордиться своими без- дрожжевыми хлебами, которые кроме нас, пожалуй, никто и не печёт.

Праздник шокоголика

Рассказывает Галина Родионова, шеф-кондитер

Надо ли говорить, что шоколад очень полезен? Не любой шоколад, разумеется, а настоящий, горький, с высоким содержанием какао. «Ватрушкин» делает свои сладости из качественного бельгийского шоколада, который обходится нам непростительно дорого, но качество для нас – дело принципа. Мы производим как шоколадные плитки, так и разнообразные конфеты с начинками. Ассортимент большой, приведу лишь несколько примеров: у нас есть конфеты с кокосовой начинкой, фисташковой, имбирной и жасминовой, с хрустящим пралине, а также классические французские трюфели, обсыпанные какао. Причём в шоколаде мы уверены, а начинку производим сами и только из натуральных ингредиентов. Поясню, чтобы было нагляднее: имбирная начинка заваривается по специальной технологии из корня имбиря и натуральных сливок (не растительных). Жасминовая начинка содержит настоящие лепестки жасмина.

Есть ещё две новинки, которые стоит попробовать, – зефир и мармелад. Обращали когда-нибудь внимание на срез мармелада? Если он прозрачный, стекловидный, то в таком мармеладе вместо фруктового сока или пюре используются ароматические добавки. Наш мармелад имеет мутный, текстурный срез, потому что он готовится из натуральных ягод, сахара и пектина. Это и есть весь состав. Зефир мы делаем на агар-агаре, из ягодного сиропа и яичных белков. В отличие от желатина, пектин и агар-агар очень полезны, они содержат клетчатку и нормализуют работу кишечника. На данный момент в продаже есть мармелад из малины и киви.

Только халяль

Рассказывает Дмитрий Березин, бренд-шеф:

– Наверное, все уже знают, как много значения «Ватрушкин» придаёт качеству своей продукции. Держим марку, как говорится. Особенно это касается мяса, потому что вкусная котлетка никогда не получится из плохого фарша. Мы используем только фермерское. Если говорить о говядине, то это молодое мясо, в основном бычки. На разруб идёт высококачественный кусок, охлаждённое мясо используется для приготовления полуфабрикатов глубокой заморозки. Причём мы никогда не покупаем впрок и не замораживаем. Мяса закупаем ровно столько, сколько нужно, и новую заявку отправляем, только когда полностью разработали предыдущую поставку.

Руководство предъявляет очень жёсткие требования к поставщикам. Сами ездят, всё смотрят, проверяют. Важны и корм, и условия содержания, и даже отношение фермера к своим животным.

Сейчас говядину нам поставляет В.Н.Кучугура, фермер из села Максимовки. Он разводит бычков породы лимузин и герефорд, которые находятся на свободном выгуле с зерновым докормом. Мясо

халяльное, всё, как положено. Бычки у него на привязи не стоят, гуляют даже зимой.

Баранина у нас тоже халяльная, есть специальный поставщик. С ноября прошлого года мы перешли на халяльные бройлеры, так что теперь всё мясо в «Ватрушкине» не только лучшего качества, но и «разрешённое».

Реклама 0419.