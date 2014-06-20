Путин выступил за снижение ставок по ипотеке до 7-8% годовых

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Президент России Владимир Путин считает необходимым снижение ставок по ипотечным жилищным кредитам до 7-8% годовых.

“Нам нужно и дальше снижать среднюю ставку [по ипотечным кредитам] до 7-8%. Но стремиться нужно к 7%, это уж точно”, – поставил задачу президент в послании Федеральному собранию РФ.

В 2017 году в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов, в декабре 2017 года средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10% годовых, подчеркнул он.

Объемы строительства жилья в России необходимо увеличить с 80 до 120 млн кв. м в год, такую задачу поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

“Нам нужно стремиться к строительству от сегодняшних 80 до 120 млн квадратных метров в год. Цель весьма амбициозная, но абсолютно реалистичная, если иметь в виду и новые технологии, и опыт, который появился у наших строительных компаний”, – сказал президент.

Источник:  ТАСС:


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Автор: (1 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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