«Рисуй со мной весну»

Портреты и пейзажи, натюрморты и абстрактные полотна

В первый весенний день в выставочном зале городского историко-краеведческого музея начала работать экспозиция «Вдохновение души» молодой стерлитамакской художницы Анастасии Уйменовой.

На первой персональной выставке, организованной в родном городе, Настя представила 42 работы, выполненные в разных жанрах и техниках. Портреты и пейзажи, натюрморты и абстрактные полотна – часть из них девушка написала с натуры, на другие её вдохновили поездки, фотографии, репродукции картин известных художников и просто красивые картинки из интернета. Живопись и батик – излюбленные техники Анастасии.

– Роспись по шёлку – техника достаточно сложная, она требует опыта, особых навыков, больших усилий и времени, – объясняет девушка. – Это искусство без права на ошибку. Но если что-то всё-таки пойдёт не так, всегда можно включить фантазию и, добавив какую-нибудь деталь, скрыть проблему. Выход есть всегда.

Настя призналась, что очень любит море. В её экспозиции – несколько морских пейзажей: «Пляж», «Морская стихия», «Освещённый пляж».

– Море тоже писать непросто, но чем сложнее стоящая перед тобой задача, тем интереснее над ней работать, – говорит Уйменова.

Название для своей выставки Анастасия придумала легко. Она считает, что творческий человек способен черпать вдохновение отовсюду – из путешествий и ярких событий в жизни, из впечатлений, полученных при просмотре работ других авторов и собственных фантазий.

Настя – самодеятельный художник. После окончания колледжа искусств и факультета технологии и предпринимательства БашГУ она работает дизайнером. Рисование – её хобби, но ему она посвящает огромную часть своей жизни.

Об этом говорили близкие и друзья молодой художницы.

– Мы рады, что сегодня наша Настя открыла выставку своих любимых работ, – говорят родители девушки Пётр Иванович и Татьяна Шарифьяновна. – Пока она делает свои первые шаги в творчестве. Хотелось бы, чтобы этот путь в искусство был ею продолжен.

Крёстный отец Насти Виктор Иванович Уйменов тоже поздравил художницу с открытием персональной выставки и прочёл стихотворение Фёдора Тютчева.

Стихов на вечере было много. Как, впрочем, и музыки. Все присутствующие смогли насладиться игрой на скрипке музыканта – регента церковного хора храма Иоанна Предтечи Ирины Гордиенко.

– У Насти очень светлые работы, – поделилась своими впечатлениями Ирина. – Пусть в её жизни будет больше моментов, которые по-настоящему вдохновляют.

– В каждой твоей работе есть частичка нас, твоих учителей, – сказала, обращаясь к автору выставки, Наталья Георгиевна Золотарёва, заместитель директора школы N 9, в которой училась Настя. – Очень приятно, что ты – наша ученица. В школе мы тоже обязательно организуем твою выставку.

Картины «Африка», «Маковое поле», «Куда приводят мечты», абстракции «Космические волны», «Вдохновение» – эти работы, написанные маслом и акрилом, создают впечатление чего-то очень яркого и фантастического.



Радуют глаз милые натюрморты «Одуванчики», «Ваза с цветами», «Сказочный натюрморт», «Розы», «Ирис», «Спелые гранаты». Хочется снова и снова смотреть на трогательную «Балерину» и загадочную «Кавказскую пленницу», любоваться «Девушкой в кресле» и «Поцелуем».

«Танец души», «Фантазия», «Свобода» – названия Настиных работ говорят сами за себя.

– Молодым талантам мы всегда рады, – отмечает Наталья Олеговна Насырова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея. – У Насти есть пусть небольшая, но своя выставочная история: в прошлом году её работы экспонировались в Салавате и Воскресенском. Эта выставка, открывшаяся в первый день марта, принесла в стены нашего музея много света, воздуха и ярких красок. Я хочу пожелать Анастасии продолжить искать, экспериментировать, пробовать. И делиться своими творческими находками с другими людьми.

Выставка «Вдохновение души» продлится до конца марта. Хотите ощутить на себе дыхание весны – приходите в краеведческий музей.

Марина ВОРОНОВА