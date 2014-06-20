Рустэм Хамитов принял участие в выборах Президента России

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в выборах Президента Российской Федерации. Руководитель республики проголосовал на избирательном участке № 109 в здании Государственного концертного зала «Башкортостан».

– Главное для нас – экономическое, социальное развитие страны, обеспечение соответствующего качества жизни наших людей. Мы – за динамичное, постоянное, надёжное развитие страны и республики, – сказал Рустэм Хамитов. – Конечно, сегодняшние выборы важны со всех точек зрения. Мы понимаем, что страна находится в не очень простой ситуации. Есть внешнее давление. Одновременно мы понимаем, что страна должна показывать образцы развития и движения вперёд. С этой точки зрения участие в выборах очень важно. Наше население своим голосованием должно показать, что небезразлично к судьбе страны и республики. Надеюсь, что голосование сегодня пройдёт дружно, что много будет избирателей на участках, а их у нас более 3 тысяч. Надеюсь на то, что жители нашей республики поддержат те тезисы, о которых я сказал: развитие, экономика, социальное благополучие.

Глава региона также принял участие в рейтинговом голосовании за городскую территорию, которую, по его мнению, необходимо в первую очередь благоустроить в Уфе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

– В последнее время мы достаточно много говорим о развитии Непейцевского дендропарка. Эта идея мне близка, – отметил Рустэм Хамитов. – Мы смогли навести более или менее приличную ситуацию в парке Лесоводов. Теперь на очереди – Непейцевский дендропарк. И я проголосовал за него. Хороший симпатичный объект, который, надеюсь, будет местом отдыха горожан.

ИА «Башинформ»