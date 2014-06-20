«Рыцари золотого пера-2018»: участвуйте и побеждайте

Приглашаем учащихся 1-11-х классов школ, гимназий, лицеев, средних специальных и высших учебных заведений для участия в 11-м городском конкурсе юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера».

Конкурс проводится по номинациям: «Художественное слово», «Проза», «Поэзия», «Литературоведение», «Литературное краеведение».

Темы творческих работ:

«Ты – моя отрада» (к 100-летию системы дополнительного образования), свободная тема.

Участники проходят конкурсный отбор в своём учебном заведении, после чего лучшие творческие и исследовательские работы представляют на бумажных и электронных носителях (диске или флеш-карте) до 15 марта во Дворец пионеров и школьников имени А.П.Гайдара.

В представленных на конкурс произведениях должны отсутствовать факты, оскорбляющие чувства верующих, факты жестокости, насилия, пропагандирующие наркотики, алкоголь, суицид и другие человеческие пороки. Работа должна быть напечатана только на русском языке.

Номинация «Художественное слово» проходит очно, заявки подаются до 15 марта с указанием названия номинации, репертуара, сведений об авторе (Ф.И.О., учебное заведение, класс, подробный адрес и телефон), сведений о руководителе, кураторе, консультанте (Ф.И.О., должность, место работы, контактные телефоны).

В этой номинации участники читают два произведения, одно – по собственному желанию и выбору, второе – из творчества художников слова – юбиляров на выбор.

В этом году исполняется 205 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева, 110 лет – Н.Н.Носова, 105 лет – В.Ю.Драгунского, 105 лет – С.В.Михалкова, 100 лет – Б.В.Заходера.

Выступление должно продолжаться не более семи минут.

Конкурсанты номинации «Художественное слово» выступают 23-24 марта с 10 часов (по возрастным категориям).

Лучшие конкурсные работы участвуют в итоговом театрализованном празднике «Шедевры нашего творчества», который пройдёт 27 апреля во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара.

Лучшие работы могут быть представлены во Всероссийском конкурсе литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» летом 2018 года.

Координатор конкурса – Е.Елисеева, руководитель музея А.Гайдара Дворца пионеров и школьников (телефон 43-09-25).