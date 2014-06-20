Счётчик с гарантией

Министерство промышленности и торговли представило проект постановления об обязательной сертификации приборов учёта. Согласно этому документу, к 1 сентября 2018 года все газовые, тепловые и электрические счётчики в России должны иметь сертификат соответствия.

По статистике, примерно 80-90 процентов счётчиков в стране сейчас являются «серыми», то есть не имеющими документации от производителя. Как правило, это недорогие китайские приборы, которые не отличаются особой точностью. Сертификация должна помочь отечественным производителям, которые работают в этой сфере. По мысли разработчиков законопроекта, россиянам следует покупать только качественные счётчики, не допускающие неточностей, а производителям приборов учёта необходимо повышать конкурентоспособность своей продукции не только на внутреннем, но и мировом рынке.

При этом сертификация не должна повлиять на среднюю рыночную цену приборов учёта.

Напомним, что сертификацию счётчиков поручил провести Президент России Владимир Путин, произошло это весной 2017 года. Ранее власти дали поручение жилищным инспекциям, по которому те стали обязаны контролировать установку счётчиков на тепло- и водоснабжение. Также жилинспекции получили полномочия налагать штрафы за отсутствие общедомовых приборов учёта. Прежде это могла делать лишь Федеральная антимонопольная служба.