Сенсация на Шахтау

Удивительную находку обнаружили учёные Палеонтологического института Российской академии наук на карьере Шахтау – древний аммонит Проперринитес. Находка абсолютно неожиданна и тем уникальна. Этот экземпляр древнего аммонита – единственный, найденный на европейской территории.

В прошлом году между Башкирской содовой компанией и Палеонтологическим институтом Российской академии наук был заключён договор о сотрудничестве. Учёные института провели экспедиционные работы на карьере Шахтау. В процессе лабораторной обработки собранного материала было выявлено множество новых, ранее не известных науке, ископаемых организмов, населявших этот древний риф 295 млн лет назад.

– Настоящей сенсацией в научном мире можно считать обнаружение древнего аммонита Проперринитес, – считает Татьяна Леонова, доктор биологических наук, заведующая лабораторией моллюсков ПИН РАН. – Это первая находка представителей данного семейства на территории Урала и Предуралья. Находки такого аммонита известны учёным с начала прошлого века. Все они были сделаны в западном полушарии на территории США, Мексики, Гватемалы, Венесуэлы и Колумбии.

Обнаружить нечто подобное на карьере Шахтау никто не ожидал. Поэтому сотрудники ПИН РАН были шокированы находкой. Как говорят сами учёные, это всё равно, что в обычном лесу наткнуться на пальму с кокосами или при сборе малины найти ананас.

– Хочу подчеркнуть, что доступ к недрам Шахтау научное сообщество получило исключительно благодаря тому, что гора оказалась в зоне промышленной разработки. Если бы она стояла нетронутой, то никто и никогда, во-первых, не узнал бы об имеющихся там уникальных ископаемых, а во-вторых, не смог бы получить их для изучения. Для палеонтологии ценность представляют именно эксплуатирующиеся месторождения, – подчёркивает Алексей Мазаев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ПИН РАН.

Ископаемые рифа изучают геологи, палеонтологи и стратиграфы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Карьер Шахтау посещают участники международных конгрессов по геологии, ни одна международная геологическая экскурсия на Южном Урале не обходится без визита в музей камня Башкирской содовой компании.

– Находка кардинально меняет наши представления о биогеографии одного из интереснейших семейств древних морских животных, – говорит Игорь Барсков, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой палеонтологии геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, главный научный сотрудник ПИН РАН. – Мы благодарны руководству Башкирской содовой компании за поддержку палеонтологических исследований в карьере Шахтау.