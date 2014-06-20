Сообщите, где торгуют смертью

В республике стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках профилактического мероприятия начали работу телефонные горячие линии министерств и ведомств. Каждый, кто знает о местах сбыта, хранения, содержания притонов может сообщить об этом конфиденциально и в любое время суток. Кроме того, желающие смогут получить подробную информацию об организациях, которые оказывают наркологическую помощь и занимаются реабилитацией наркозависимых лиц.

Всероссийская антинаркотическая акция в Башкортостане продлиться до 23 марта 2018 года. МВД республики просит жителей сообщать обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ в территориальные органы внутренних дел. Кроме того, в МВД по РБ круглосуточно работает телефон доверия

8(347) 279-32-92.

Вся поступившая информация обязательно будет проверена, ни один звонок не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, что в прошлом году в период проведения акции на телефоны доверия органов внутренних дел республики поступило 470 сообщений, из них 321 содержали информацию о фактах сбыта, хранения наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритонов, 131 – по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей.

В рамках мероприятия полицейскими выявлено 219 преступлений, в том числе 44 – связанных со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 10,6 кг наркотических средств и психотропных веществ. Составлено свыше 300 протоколов об административных правонарушениях.

Если вам есть, что сказать сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков, звоните и примите активное участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Таким образом, вы внесете свой вклад в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан