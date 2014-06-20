Премьера спектакля “Ганди молчал по субботам”

«Это так сильно, что сложно говорить…» –

Именно такими были первые слова многих зрителей после премьеры спектакля «Ганди молчал по субботам».

Огромный интерес к будущему спектаклю возник ещё на режиссёрской лаборатории в январе, когда критики единодушно признали лучшим эскиз режиссера Андрея Шляпина по пьесе Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам». И наши актёры отметили необычайный комфорт при работе над эскизом и спектаклем. Тот случай, когда всё сложилось легко и с огромной любовью.

Современную драматургию наш зритель воспринимает ещё тяжело, но эта история абсолютно из жизни и понятна: любовь и семья, развод и рушащийся мир, взросление и одиночество. Она не оставляет равнодушным, будоража самые глубокие эмоции. Искренность и глубина наших любимых актёров были пронзительны. Мы рады, что зрители приняли и поняли и режиссёрскую идею с движущимся кругом, и свободное существование актёров в пространстве сцены и зрительного зала. Спектакль получился и обрёл жизнь, верим, что долгую и счастливую!



