Стартовал проект «Любовью победив войну»

Гражданская инициатива «Бессмертный полк» начала проект «Любовью победив войну». Предлагаем согражданам вписать в народную летопись www.moypolk.ru рядом с именами мужчин-солдат имена женщин. Очень важно расширить представление об акции «Бессмертный полк» как о сугубо «военной истории». Да, это история про военное время, но не только история самих воинов. Полк – про целое поколение. И про тех, конечно, ради кого советские солдаты шли в бой. Про жён, дочерей, подруг – наших бабушек и прабабушек. Передайте на сайт или в редакцию газеты (тел. 25-61-36) вашу историю, если она вам покажется важной. А может быть, она попадёт и на наши страницы.