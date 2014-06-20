Тренировки нас спасут?

Пожар в городе Кемерово с массовой гибелью людей всколыхнул всю страну. После отчаянья и скорби по погибшим хочется узнать, почему этот кошмар стал явью, почему банальное возгорание вызвало так много жертв? И что необходимо сделать, чтобы он не повторился? Пока Следственный комитет РФ выясняет причины трагедии, граждане строят свои, иногда конспирологические версии, некоторые уже отказываются от посещения торговых центров. На всякий случай.

Можно ли предотвратить пожары на крупных объектах торговли и как это сделать, мы спросили у заместителя начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Стерлитамаку И.Ф.Ибрагимова.

– Ирек Фаизович, как ваш отдел оценивает пригодность торговых центров к эксплуатации?

– Сегодня в нашем городе работают более 70 объектов торговли, чьи помещения вмещают от 50 посетителей и выше. Специалисты отдела и сотрудники прокураты проверят здесь соблюдение требований пожарной безопасности.

– Горожан интересует, может ли у нас повториться кемеровская трагедия?

– Стоит надеяться на лучшее, но исключать возможность пожара нельзя. Основные нарушения, выявляемые нами на объектах торговли, – незнание персоналом действий в случае возгораний, неисправность систем автоматической противопожарной защиты, несоответствие требований путей эвакуации и отделки зальных помещений противопожарной безопасности. В торговых центрах Стерлитамака эти недостатки, к сожалению, фиксируются. После привлечения юридических и должностных лиц к ответственности замечания чаще всего устраняются. Но кто гарантирует, что эти нарушения не появятся вновь?

– Как же тогда избежать пожара?

– Прежде всего, собственники должны выполнять требования пожарной безопасности и обучать этому свой персонал. Своевременно тестировать систему противопожарной защиты: в неё входят сигнализация, устройства оповещения, управления и эвакуации людей. А также, если они имеются, – системы дымоудаления и автоматического тушения огня.

Кроме того, необходимо регулярно проверять источники внутреннего водоснабжения (пожарные краны) и обеспечить здание средствами первичного пожаротушения. Обязательное требование для ТРЦ – организация практических тренировок как минимум раз в полгода. По итогам учений надо составить акт и разобрать ошибки персонала, чтобы не повторить их в случае ЧП.

– А как обезопасить себя посетителям торговых центров?

– Обращайте внимание на планы эвакуации, которые размещены на видных местах. Постарайтесь запомнить планировку этажей и ближайшее расположение выходов. При обнаружении возгорания немедленно оповестите об этом персонал торгового центра и выводите своих родных и близких на улицу. Все двери эвакуационных выходов должны открываться без ключа. Хотя правила не запрещают дублирующие устройства, которые могут открыть тот или иной выход при наступлении внештатной ситуации. Кстати, 29 марта пройдут учения в ТРЦ «Фабри».

Р.S. Как выяснилось на состоявшемся позднее заседании комиссии по ликвидации ЧС, в ближайшее время будет составлен график тренировок и на других объектах торговли нашего города. Подробности этого заседания читайте в одном из ближайших номеров «СР».

Н.ВАВИЛОВ