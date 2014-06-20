Удивись, улыбнись и будь счастлив!

Подарки модельной библиотеки

Современные мамы и папы жалуются на детей: ничем их не удивишь, ничего им неинтересно. Уткнутся в свои телефоны и знать ничего не хотят!

Посмотрели бы они на ребят, которые приходят в модельную библиотеку № 2 на улице Коммунистической. Недавно там провели благотворительную акцию «Подарим счастье детям» для мальчиков и девочек из центра «Данко». Встретила их библиотекарь Мария Васильевна Андриянова:

– Ребята, сегодня вы убедитесь, что библиотека – это классно! Здесь можно свободно общаться, делать открытия, удивляться чудесам науки и техники. Сначала пройдём в читальный зал, где на столах вы увидите редкие книги по астрономии, физике, химии, истории. Смотрите, листайте. Потом расскажите о них друзьям и знакомым.

Притихшие дети осторожно брали в руки богато иллюстрированные книжки. Но скоро робость прошла. Два подростка лет одиннадцати-двенадцати с увлечением рассматривали книгу Д.Ю.Добротина «Тайны и секреты обыденных явлений. Настоящая химия для мальчиков и девочек». Через каждые две-три страницы раздавалось:

– Вот это да! Да разве такое бывает?

Познакомившись с книжными сокровищами читального зала, дети отправились дальше. Их уже ждали тренеры из World Gym – Резеда Басырова и Марат Хакимов.





Марат построил ребятишек в круг. И что тут началось! Играли в «Крокодила» – одни изображали задуманные слова, вторые их отгадывали. Интеллектуальные игры сменились подвижными. Марат пригласил на рыцарский турнир самых хитроумных, шустрых и сообразительных ребят. Вместо мечей он вручил участникам воздушные шары-колбаски. Первыми сражались рыцари-единороги, затем – бойцы воздушного фронта. Самыми отчаянными и зрелищными получились женские бои. Марат пришёл в восторг и объявил, что это круче самых продвинутых компьютерных игр. Но то были только цветочки. Ягодки – впереди! Началось соревнование на точность удара.

– Пятка! – кричал Марат.

– Левое ухо!

– Плечо!

Турнир закончился дискотекой. Марат и Резеда показывали движения. Ребята сначала старательно повторяли за ними, но потом, раскрепостившись, каждый танцевал, как умел. После танцев – весёлая мастерская. Марат предложил из каждого шарика сделать крокозяблу – сказочное животное типа тянитолкая – и взять себе на память.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 марта 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА