Жить надо с Богом!

Универсальный рецепт долгой и счастливой жизни

Когда речь заходит о долгожителях, вспоминаются, как правило, итальянцы, японцы, жители Кавказа. У нас люди, дожившие до глубокой старости, не часто, но встречаются. Мне с фотокорреспондентом Сергеем Крамсковым посчастливилось побывать на 100-летнем юбилее Анны Фадеевны Насоновой. Несмотря на свой солидный возраст, она ведёт довольно активный образ жизни: по возможности ходит с подожком (палка), ездит в гости к внучкам и племянникам, читает «Стерлитамакский рабочий» (Анна Фадеевна является нашим верным подписчиком и читателем уже более 30 лет), голосует на президентских выборах. Память пока тоже её не подводит. Анна Фадеевна с удовольствием рассказывает о своей жизни.

КОГДА НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Родилась в обычной крестьянской семье Фадея Петровича и Анастасии Мертемьяновны Калгановых в 1918 году в селе Покровке Стерлитамакского района. Отец для своего времени был грамотным человеком – умел читать и писать. Обзавестись детьми семье долгое время не удавалось. По разным причинам новорождённые умирали. Нам, постоянно ругающим врачей и современную медицину, тяжело понять, как из пятнадцати детей смогли выжить только трое. Но даже для того времени такой уровень смертности был запредельным. В какой-то момент отчаявшиеся родители решили провести ритуал и обмануть смерть. После рождения в 1903 году дочери Ксении они отдали её нищим, пришедшим просить милостыню. И тут же выкупили у них «чужого» ребёнка за еду, деньги и одежду. Помог ритуал или были какие-то другие объективные причины, но девочка выжила. Родители, боясь поверить своему счастью, официально зарегистрировали Ксению лишь два года спустя – в 1905 году. В 1910 году у неё появился братишка Коленька, а в 1918-м – сестричка Анечка. Родителям было далеко за 40, когда родилась младшая дочь. Анна Фадеевна с гордостью говорит о том, что она грамотная – окончила 4 класса.

КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ

В 1937 году она вышла замуж за Ивана Фёдоровича Насонова, в январе 1938 года родилась дочь Раечка. Но счастье молодых длилось недолго – в 1939 году мужа призвали в армию. Он попал на русско-японскую границу. Срок службы подходил к концу, но началась Великая Отечественная война. Пришлось Ивану Фёдоровичу остаться на границе до конца войны.

В то же время Анна Фадеевна вместе со своими односельчанами трудилась в тылу. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Однако Анна Фадеевна, с юности привыкшая к тяжёлым физическим нагрузкам (ещё до замужества помогала строить Стерлитамакскую железную дорогу), ничего героического в своей работе не видит:

– Работала как все – не лучше и не хуже. И днём, и ночью. Куда пошлют, там и работала. Помню, назначили нас деревья пилить – толстые старые лесины. Деваться некуда – пришлось пилить. Ведь дрова отправляли на фронт.

Анна Фадеевна вспоминает, как после долгого дня в поле женщины погнали лошадей освежиться к мосту на реку Кармалку (приток Ашкадара). Короткий отдых дорого обошёлся. Стоило людям немного отвлечься, как животные увязли в иле. Чтобы вытащить их на сушу, пришлось потратить много сил, времени и нервов (за недосмотр могли отдать под суд).

Тяжёлый изматывающий труд – не самое страшное испытание тех дней. Вероятность гибели родных, друзей и даже просто знакомых дамокловым мечом висела над каждым. Если кто-нибудь получал похоронку, на улице собиралась вся деревня, чтобы вместе оплакать погибшего, утешить родных.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 марта 2018 года)

Ольга КИСЕЛЁВА