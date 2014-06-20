В Башкирии стали известны предварительные результаты голосования

В Башкирии Владимир Путин лидирует на выборах Президента России по данным экзитполов. Результат лидера — 74% голосов. На втором месте Павел Грудинин с результатом 11,7%. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский — 7,3% голосов.

Далее следует Григорий Явлинский — 2,2%, Ксения Собчак — 1,4%, Борис Титов — 1,2 %, Сергей Бабурин — 0,9% и Максим Сурайкин — 0,7%.

Данные экзитполов представлены по результатам опросов трех ведущих научных социологических центров: исследовательский центр «Социс-Эксперт», СИМАКС и Центр гуманитарных исследований. Они провели беспрецедентное исследование на 100 избирательных участков по методике экзитпол. Озвучила их в пресс-центре выборов заместитель директора центра Симакс Юлия Веселухина.

Погрешность составляет плюс минус 3%