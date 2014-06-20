В МФЦ Башкирии пройдут дни открытых дверей для налогоплательщиков

Теперь граждане могут подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц через Многофункциональный центр «Мои документы».

Жители республики приглашаются 16 – 17 марта 2018 года принять участие в региональной акции «День открытых дверей» по вопросам декларирования доходов граждан во всех офисах Многофункционального центра «Мои документы».

В рамках мероприятия граждане смогут получить:

– консультации по налогообложению доходов физических лиц, в том числе о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц и как получить налоговые вычеты, а также по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ;

– сдать декларацию и заявление на возврат переплаты по НДФЛ непосредственно в офисе МФЦ;

– подключиться к Личному кабинету налогоплательщика;

Подробную информацию о графике работы офисов МФЦ в Дни открытых дверей можно узнать на сайте ФНС России и по телефону региональной «Горячей линии» +7 (347) 226-38-00.

Напоминаем, что с 2018 года налогоплательщики – физические лица могут представлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ через офисы МФЦ.