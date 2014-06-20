В селах с населением от 100 до 2000 человек за два года будут созданы ФАПы и врачебные амбулатории

Владимир Путин поставил задачу обеспечить доступной качественной медицинской помощью всё население страны.

«В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием», — поставил задачу глава государства, оглашая Послание Федеральному Собранию.

Президент поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер за сложный и такой нужный труд.

«На этих людях держится очень-очень многое, так же, как и на учителях, воспитателях, работниках культуры, и они должны получать достойную заработную плату», — отметил Владимир Путин, выступая в Большом Манеже.

Глава государства считает, что «размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же, как и качество работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей».

Президент остановился на проблемах, связанных с оптимизацией сети лечебных учреждений.

«В ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших посёлках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: «Поезжайте в город — там лечитесь!» Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости».

Президент поставил задачу обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения.

ИА «Башинформ»