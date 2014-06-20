В Стерлитамаке работают 120 избирательных участков

Добрый день, дорогие друзья!

В Стерлитамаке с самого утра работают 120 избирательных участков, 6 из них – закрытые (это больницы и СИЗО). В день выборов Президента России в нашем городе насчитывается 202 270 избирателей.

На избирательных участках в среднем присутствуют 5-6 наблюдателей от разных кандидатов и разных партий.

Участковые избирательные комиссии уже давно готовы и ждут своих избирателей. Приходите на выборы!

#УчастОК, #Башкортостан, #БудущееЗаНами