В Стерлитамаке работают 120 избирательных участков
Добрый день, дорогие друзья!
В Стерлитамаке с самого утра работают 120 избирательных участков, 6 из них – закрытые (это больницы и СИЗО). В день выборов Президента России в нашем городе насчитывается 202 270 избирателей.
На избирательных участках в среднем присутствуют 5-6 наблюдателей от разных кандидатов и разных партий.
Участковые избирательные комиссии уже давно готовы и ждут своих избирателей. Приходите на выборы!
#УчастОК, #Башкортостан, #БудущееЗаНами
Автор: Администратор (18 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.