В Стерлитамаке работают 120 избирательных участков

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Добрый день, дорогие друзья!

В Стерлитамаке с самого утра работают 120 избирательных участков, 6 из них – закрытые (это больницы и СИЗО). В день выборов Президента России в нашем городе насчитывается 202 270 избирателей.

На избирательных участках в среднем присутствуют 5-6 наблюдателей от разных кандидатов и разных партий.

Участковые избирательные комиссии уже давно готовы и ждут своих избирателей. Приходите на выборы!

#УчастОК#Башкортостан#БудущееЗаНами


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Автор: (18 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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