В тридцать лет – вся жизнь впереди

Машинист экскаватора рассказывает о работе и планах

Для машиниста экскаватора Дамира Игдисламова наступивший год оказался успешным – он получил две ведомственные награды: грамоту Министерства ЖКХ республики и благодарность администрации городского округа за активное участие в ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации.

Молодой человек в деталях помнит тот день, когда с бригадой МУП «Межрайкоммунводоканал» работал после обрушения надземного перехода на территории бывшего машиностроительного завода.

– Я как раз заступил на дежурство, когда поступило тревожное сообщение.

Дамир родом из Фёдоровского района, в четыре года он остался без матери, она умерла, мальчика вырастили бабушка и дедушка:

– Дед был настоящим тружеником, был награждён орденом Ленина, и меня старался воспитать правильно.

После школы Дамир окончил факультет механизации сельскохозяйственного техникума, потом – курсы трактористов и машинистов экскаватора.

– Я всегда понимал, что одной профессии недостаточно, поэтому учился, осваивал новую технику.

Дамир уехал на Север, чтобы устроиться на работу и набраться опыта, но что-то не задалось, и он оказался в Москве.

– Экскаваторщиком сразу устроиться не удалось, меня приняли в подразделение «Водоканала» сначала слесарем, через полгода повысили – дали трактор, потом перевели на тяжёлую технику, – говорит Дамир.

Пять лет работы в столице помогли набраться опыта – Дамир на современных экскаваторах рыл котлованы глубиной 40 метров, даже пробовал работать на машинах, строящих метро.

– Кабина зависает над огромной глубиной, пол в экскаваторе – стеклянный. Приходится всё время смотреть вниз, – вспоминает он.

Однажды во время работы в центре Москвы ковш его машины наткнулся на древнее захоронение.

– Нас сразу остановили, а на место находки приехали археологи, они щётками, шаг за шагом, стряхивали землю. Даже не знаю, что мы там раскопали…

В «Межрайкоммунводоканале» Стерлитамака Дамир работает три года, говорит, что устроился случайно – приехал в отпуск на родину, увидел объявление о приёме на работу, отправил резюме.

– Почему уехал из Москвы? Причин несколько. В столице, чтобы приехать на работу к половине девятого, мне приходилось просыпаться в пять утра. Здесь – родственники, зарплата достойная, есть собственное жильё, машину купил в кредит, скоро уже рассчитаюсь, одни плюсы…

Парень отмечает, что работает на современной технике – кабина оборудована всем необходимым, есть кондиционер, магнитола, даже система круиз-контроля. В целом рабочий день нормирован, но иногда приходится выезжать на экстренные вызовы, если где-то авария – тут уже с личным временем считаться нельзя.

– Когда мэр Владимир Иванович Куликов поздравлял меня с наградой, он отметил, что сейчас не хватает людей рабочих профессий, – говорит Дамир. – Зато много юристов и экономистов, не работающих по специальности, или тех, кто мечтает получать много денег, ничего не делая. Не надо бояться трудиться, я лентяем никогда не был.

В Москве он поступил в институт, учился заочно, но однажды учёбу забросил, сейчас решил восстанавливаться.

– Мне тридцать лет – вся жизнь впереди… У меня есть свои цели, планы, надеюсь, всё получится.

Альбина РАХИМОВА