В.В.Путин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в интернет
В перспективе шести лет Россия будет полностью обеспечена быстрым доступом в интернет, пообещал президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
“К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет”, – сказал он.
Президент пообещал, что также будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек. А удаленные, небольшие населенные пункты Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников, отметил Путин.
Источник: ТАСС
Автор: Администратор (1 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.