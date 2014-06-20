В.В.Путин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в интернет

В перспективе шести лет Россия будет полностью обеспечена быстрым доступом в интернет, пообещал президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

“К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет”, – сказал он.

Президент пообещал, что также будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек. А удаленные, небольшие населенные пункты Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников, отметил Путин.

Источник: ТАСС