Владимир Путин: «Ключевым фактором развития считаю благополучие людей, достаток в российских семьях»

В ходе оглашения Послания Федеральному Собранию Президент России определил приоритеты развития страны.

«Что должно быть приоритетом для нас? Повторю: считаю главным, ключевым фактором развития благополучие людей, достаток в российских семьях», — сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, это почти 30 процентов — 29 процентов населения страны. В 2012 году удалось снизить этот уровень до 10 процентов. Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно.

«Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнет действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около четырех миллионов человек, — сказал Владимир Путин. — Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы. Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места».

Президент страны поставил одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности.

«На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Её должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются», — поставил задачу глава государства.

ИА “Башинформ”.