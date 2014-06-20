Владимир Путин лидирует после обработки 25,03% итоговых протоколов УИК

По данным ЦИК, действующий Президент России Владимир Путин лидирует, набирая 72,53% после обработки 25,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский.

В России завершились выборы Президента страны. За пост главы государства вели борьбу восемь кандидатов: Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»), Грудинин Павел Николаевич (КПРФ), Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»), Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»), Титов Борис Юрьевич (Партия роста), Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).

ИА «Башинформ»