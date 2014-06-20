Владимир Путин на эти выборы пошел независимым кандидатом.

Владимир Путин на эти выборы пошел независимым кандидатом, не представляя конкретную политическую партию. Он выступил как лидер нашей России, независимо от политических пристрастий тех, кто за него голосует. В этом — его преимущество. Такое мнение высказал, комментируя предварительные итоги голосования, эксперт Общественного пресс-центра «Выборы-2018» Эдуард Гареев.

По мнению политолога, в этом случае национальный лидер заручился голосами электората других политических партий, других идеологических установок.

«Поэтому голоса отдают ему персонально, как лидеру, который в состоянии интегрировать, объединить нацию в такой непростой период времени», — подчеркнул Эдуард Гареев.

Говоря о развитии политической системы, эксперт заметил, что она не существует для самой себя, а является элементом обслуживания, она отображает политический срез общества. И чем сложнее общество, тем сложнее должна быть политическая система. Эксперт выразил сомнение в появлении новых партий.

ИА «Башинформ»