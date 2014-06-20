Владимир Путин набирает в Башкирии 78,67 % избирателей после обработки 11,6% бюллетеней

Кандидат в Президенты России Владимир Путин уверенно лидирует в Башкирии по итогам обработки 11,6% бюллетеней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

За действующего главу государства в Башкирии проголосовали 78,67 % избирателей. На втором месте — Павел Грудинин (КПРФ), он набрал 12,62 % голосов, на третьем месте — Владимир Жириновский (ЛДПР), его поддержали 4,64 % избирателей.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов: Ксения Собчак (Гражданская инициатива) — 0,93%, Максим Сурайкин (Коммунисты России) — 0,82%, Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) — 0,58%, Борис Титов (Партия роста) — 0,52%, Григорий Явлинский (Яблоко) — 0,50%.

Явка жителей Башкирии, по последним, промежуточным данным, составила 71,64%, сообщается на сайте ЦИК республики.

ИА «Башинформ»