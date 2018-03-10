Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых фактора повышения доступности жилья.

«Первый — это рост доходов граждан. Об этом я говорил, мы должны это обеспечить. Снижение ставок ипотечного кредитования и, конечно, увеличение предложения на жилищном рынке», — сказал глава государства, оглашая Послание Федеральному Собранию.

Владимир Путин напомнил, что в 2001 году по всей России было выдано четыре тысячи ипотечных кредитов. Ставка доходила до 30 процентов, в том числе в валюте. Воспользоваться ипотекой могли единицы.

«В прошлом году выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10 процентов, — рассказал глава государства. — Разумеется, мы это тоже хорошо знаем, в каждом конкретном случае стоимость и другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до семи-восьми процентов. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к семи процентам, это уж точно».

Глава государства поставил задачу за предстоящие шесть лет сделать ипотеку доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, молодых специалистов.

В 2017 году три миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Президент поставил задачу выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои жилищные условия. «Если мы хотим, чтобы пять миллионов семей в год получало новое жильё, то строить нужно 120 миллионов, — считает глава государства. — Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надёжно защищены. От долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане».

ИА “Башинформ”.