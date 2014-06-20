Владимир Путин объявил о начале формирования будущего Правительства

Владимир Путин, который по предварительным данным ЦИК, набирает на состоявшихся в воскресенье выборах более 76% голосов избирателей, объявил о начале предметной работы по формированию будущего правительства.

Как сообщает ТАСС, приехав вечером после дня голосования в избирательный штаб, действующий глава государства также заявил, что намерен встретиться со своими соперниками по выборам и призвал все политические силы руководствоваться не клановыми, а общенациональными интересами в своей работе.

Владимир Путин ответил на вопросы, которые касались не только планов на следующий шестилетний президентский срок, но и актуальных сегодняшних проблем, в том числе международных.

ИА «Башинформ»