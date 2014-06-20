Владимир Путин побеждает в первом туре выборов – ВЦИОМ

Действующий Президент России Владимир Путин побеждает в первом туре выборов главы государства, набирая 73,9% голосов. Такие данные результатов опросов граждан при выходе с избирательных участков (экзитполов) приводит ТАСС со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По результатам экзитпола ВЦИОМ президентом Российской Федерации в первом туре избран Владимир Путин (73,9% голосов)», — говорится в данных экзитполов.

Второе место занял кандидат КПРФ Павел Грудинин (11,2%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%).

Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Ксения Собчак — 2,5%, Григорий Явлинский — 1,6%, Борис Титов — 1,1%, Сергей Бабурин — 1,0%, Максим Сурайкин — 0,8%”, — говорится в материалах ВЦИОМ. Уточняется, что “недействительных бюллетеней — 1,2%.

Экзитпол проводился по заказу Экспертного института социальных исследования (ЭИСИ) на 1 тыс. 200 избирательных участков в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Всего было опрошено 162 тыс. 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

ИА «Башинформ»