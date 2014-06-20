Владимир Путин поставил задачу к концу следующего десятилетия войти в клуб стран «80 плюс»

Глава государства поставил цель принципиально нового уровня по увеличению продолжительности жизни.

«К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет, — сказал Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию. — Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия».

При этом глава государства подчеркнул, что опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не сковывают болезни.

«Убеждён, такая цель, учитывая положительную динамику прошлых лет, достижима. И для этого всей России, конечно, предстоит сделать большой шаг в своём развитии, чтобы качественно изменилась жизнь каждого человека», — выразил уверенность Президент.

Владимир Путин отметил, что «наш нравственный долг — всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причём выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию. И, конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации».

В Башкирии работа в этом направлении ведется на протяжении ряда лет. В частности, в регионе успешно реализуется республиканская целевая программа развития социального туризма. Решению этих задач призвана способствовать госпрограмма по развитию внутреннего и въездного туризма в республике до 2023 года. Подпрограмма «Социальный туризм» позволит обеспечить доступность туристских услуг для таких категорий граждан, как пенсионеры, инвалиды, воспитанники детских домов.

Башинформ.