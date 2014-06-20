Владимир Путин: «Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер»

Президент России Владимир Путин отметил важность сегодняшнего Послания. Глава государства обращается к Федеральному Собранию в большом Манеже.

«Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперёд», — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что именно в такие, поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия.

«Эта постоянная устремлённость в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории, — сказал Президент. — Мы также прошли через масштабные, непростые преобразования, справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на свободном, самостоятельном пути».

Владимир Путин подчеркнул, что стране удалось обеспечить устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни, а это критически важно для огромной многонациональной страны, со сложным федеративным устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических разломах и труднейших испытаниях, которые выпали на ее долю.