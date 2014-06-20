Внутренние войска МВД отметили свой профессиональный праздник

Возложение цветов к памятникам, рассказы о погибших товарищах и их подвигах, минута молчания в честь павших героев, воспоминания о славных страницах истории – всё это военные традиции. Они были соблюдены и 27 марта – в День внутренних войск МВД России. Присутствовавшие на митинге почтили минутой молчания погибших при исполнении служебных обязанностей. Ещё одну минуту скорби объявили по погибшим в торговом центре в Кемерово. Ветеранов и военнослужащих поздравили с профессиональным праздником представители ветеранских организаций и администрации города.

Ветераны внутренних войск Владислав Тимерьянович Маликов и Алмаз Фасахетдинович Галаутдинов напомнили, что внутренние войска решают задачи по обороне интересов государства внутри страны. Именно от того, насколько качественно они выполняют свои обязанности, во многом зависят безопасность и покой наших граждан. Спецназ внутренних войск выполняет боевые задачи: уничтожает бандформирования, освобождает заложников. Другие подразделения охраняют важные государственные ядерные, химические и другие объекты. Специальные моторизованные воинские части помогают полицейским на улицах. Их конные и пешие патрули можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

Алмаз Галаутдинов уверен, что люди должны знать героев, так много делающих для страны:

– В Уфе находится 29-й отряд специального назначения имени генерал-майора Шаймуратова. Это единственный отряд спецназа внутренних войск МВД России, который за массовый героизм, отвагу, стойкость, мужество, проявленные бойцами, удостоился чести носить имя знаменитого военачальника (у остальных отрядов названия обозначены лишь цифрами). В отряде спецназа есть кавалеры ордена Мужества. Многие сотрудники награждены медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», Жукова и Суворова. В отряде немало обладателей высшей награды спецназа внутренних войск – крапового берета.

Многие операции находятся под грифом «секретно». Однако о подвиге Героя России Николая Анатольевича Злобина рассказать можно и нужно – страна должна знать своих героев. Во время чеченского конфликта разведгруппа, возглавляемая Злобиным, обнаружила замаскированную базу чеченских бандитов и вступила с превосходящим по численности противником в бой. Нашим ребятам удалось выбить противника с базы и заставить отступить его в лес. Однако группа преследования понесла потери: один солдат погиб, а двоих ранило. Злобин, руководивший всеми боевыми действиями, принял командование группой на себя. Пока основная часть бойцов отступала, он их прикрывал, был тяжело ранен в грудь, но продолжил сражаться, пока не потерял сознание. За этот подвиг он награждён высшей государственной наградой.

И если вы в очередной раз услышите, что где-то предотвращён теракт, знайте, что за этими сухими словами стоит большая работа внутренних войск МВД России.

К.СЕВОСТЬЯНОВ