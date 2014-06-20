Вселенская мудрость и портал в другой мир

В Уфимском центре современного искусства «Облака» открылась фотовыставка двух стерлитамакских фотохудожников – Тамары Андреевой и Регины Ивановой.

ФИЛОСОФСКАЯ ГЛУБИНА И ОБЫДЕННОСТЬ

В глазах героев чёрно-белых портретов Тамары Андреевой можно легко увидеть и вселенскую мудрость, и детскую непосредственность, и веру в чудо, и земную практичность. Фоторабота «К свету» заставляет задуматься о бренности земной жизни и напоминает о высших ценностях. На ней изображена фигура в тёмном плаще, поднимающаяся по эскалатору вверх к круглому отверстию в потолке, из которого льётся свет. Многие посетители выставки, задумавшись, подолгу стояли возле этой работы.

Не менее интересными для зрителей оказались и истории создания шедевров. Автор становилась ближе и понятнее людям, когда они узнавали, что на картине запечатлены её собака или супруг. Выяснив, что на двух фотографиях изображён один и тот же храм, снятый через одно и то же окно, только в разное время суток и через разные морозные узоры на стекле, люди поражались таланту и мастерству Тамары.

КАК ПРЕКРАСЕН ТОТ МИР! ПОСМОТРИ!

Не меньшее восхищение вызывали и красочные пейзажи Регины Ивановой. Сделанные в разных уголках нашей страны и за рубежом, её работы побуждают задуматься о красоте окружающего мира. Две коровы под сухим деревом, два грача и две вороны на его корявых ветках на фоне гор и озера Байкала у каждого зрителя вызывали свои ассоциации. Одни считали, что на этой фотографии, названной «Инь и Янь», запечатлено утро после всемирного потопа, другие – что живность охраняет портал в другой мир, а третьим – нежно-лавандовая гамма вкупе с коровами напомнила об альпийских лугах и известной марке шоколада. Самой же популярной у зрителей была работа «Свет» – золотые купола храма, кружевные ветви деревьев, будто из ниоткуда появившиеся на фоне прозрачно-голубого неба. Именно эту работу хотели купить у автора многие посетители выставки.

Возможно, что и жители Стерлитамака смогут оценить фотоработы Регины Ивановой. Предварительная договорённость с одним из выставочных залов уже имеется.

Ольга КИСЕЛЁВА