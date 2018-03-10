Выбери своего Президента и свою общественную территорию

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Сегодня, 18 марта, в день выборов Президента нашей страны идёт голосование по местным проектам «Формирование комфортной городской среды».
-проекты общественных территорий, которые представлены на голосование.

Приходите, выбирайте! Сделаем город краше! Обязательно возьмите с собой свой паспорт и помните, что проголосовать можно до 20 часов.

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Автор: (18 Мар 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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