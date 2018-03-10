Выбери своего Президента и свою общественную территорию
Сегодня, 18 марта, в день выборов Президента нашей страны идёт голосование по местным проектам «Формирование комфортной городской среды».
-проекты общественных территорий, которые представлены на голосование.
Приходите, выбирайте! Сделаем город краше! Обязательно возьмите с собой свой паспорт и помните, что проголосовать можно до 20 часов.
Автор: Администратор (18 Мар 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.