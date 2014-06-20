Выбирать реальность по себе

Стерлитамак – «кибер»-город. Что изменится?

Визитка

«Кибер Россия» направлена на подготовку специалистов и создание стартапов в области разработки компьютерных игр с использованием технологий виртуальной, дополненной реальности (VR/AR) и технологий блокчейна. Образовательная программа одобрена Президентом России Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АСИ в 2017 году. Проект будет реализован на всех ступенях образовательного процесса – в школе, системе среднего профобразования и высшей школе. Итогом обучения станут готовые продукты, созданные по заказу образовательных учреждений, коммерческих компаний и корпораций, а также стартапы, которые должны развивать эти продукты. Способом проверки и демонстрации знаний станут хакатоны. Сопровождать разработанные продукты и стартапы, оказывать им инвестиционную поддержку поручено РВК (Российской венчурной компании). На базе Стерлитамакского филиала БашГУ в перспективе планируется открыть новое направление: здесь будут готовить бакалавров и магистров по программе «Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности».

В нашем городе стартует амбициозный проект – федеральная акселерационная образовательная программа «Кибер Россия». Специалисты системного проекта Агентства стратегических инициатив «Кибер Россия» приехали в СФ БашГУ, чтобы познакомить нас с ближайшим будущим и провести для всех желающих бесплатный трёхдневный интенсив по 3D-моделированию. Но что бы это значило – жить, учиться и работать в «кибер»-городе?

НОВЫЙ МИР – ОДНОЙ ПРАВОЙ

Второй день интенсива. В самой просторной университетской аудитории столы и скамьи расположены амфитеатром. Высятся друг над другом ноутбуки. Их много, они открыты, их владельцам вполне достаточно света от мониторов: юноши и девушки работают в искусственном полумраке.

– Через полчаса – перерыв, – сообщает слушателям интенсива ведущий – московский преподаватель из команды «Кибер Россия», харизматичный парень с фактурными дредами. – Посоздавайте пока примитивы, подвигайте окошки.

Для меня, филолога, полумрак оборачивается интеллектуальными сумерками, нужен переводчик.

– Примитивы – это модели, – объясняет Артём Пачев, коллега ведущего. – Можно создать модель любого объекта – робота, устройства, человека. Ребята сейчас создают кубики и сферы – изучают 3D-моделирование, учатся пользоваться клавиатурой и мышкой.

– А до вас они ими пользоваться не умели?

– В 3D-моделировании всё по-другому. Вы заметили – они одной рукой работают? К вечеру освоят 3D-модели, а через две недели смогут работать двумя руками – действовать не только мышкой, но и клавиатурой, программировать, заниматься архитектурой приложений.

Перерыв. Слушатели интенсива – старшеклассники и студенты из Уфы, Стерлитамака и ближайших городов республики. Спускаются в кафе подзарядиться булочкой и кофе. Разговаривают, смеются. Предполагалось, что их будет 60, оказалось – в два раза больше. Самые увлечённые перерыва будто не замечают и глаз от мониторов не отводят. Зрелище, может, пока и не самое захватывающее – здесь кубик с цветными гранями, а там сфера небесного цвета… Но завтра созданные ребятами приложения гарантированно будут работать на их айфонах. Организаторы говорят, вчера вечером многие тоже уходить не хотели.

– Приложение? Это будет игра, – говорит Дилара, второкурсница СФ БашГУ, будущий программист. – Хочу сама создать игру – оставить что-то другим, чтобы не только я могла играть.

– Зачем?

– Наверное, чтобы жить было интереснее. Хотя, знаете, если раньше я думала об играх, то теперь хочу использовать свои умения так, чтобы людям легче жилось.

Илья, Александр и Игорь – одноклассники из 1-й гимназии. Чем их привлёк интенсив? Здесь они могут создать приложения, которые интересны именно им. В долгосрочных планах – стать профессионалами в деятельности, полезной для общества, и при этом получать удовольствие от своей работы.

ЭКОНОМИКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА

О перспективах проекта «Кибер Россия» в Стерлитамаке говорим с руководителем НОЦ «Цифровые образовательные технологии» СФ БашГУ Русланом Каримовым.

– Почему именно Стерлитамак вошёл в тройку городов, где будут готовить программистов и дизайнеров в сфере виртуальной и дополненной реальности? Какие ресурсы для этого есть у нашего вуза?

– Проект будет реализован всего в 4-5 точках России. Сегодня это Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), НИУ ВШЭ (Москва), а теперь и Стерлитамак. Наш вуз занимается этим перспективным направлением с 2014 года. В 2015-м мы с проектом «Облачная школа» победили в республиканском конкурсе стартапов, в 2016-м – в конкурсе инновационных проектов. Два года подряд выигрываем республиканские гранты и продолжаем делать платформу для электронного образования. У нас сформирована команда, наши разработки были отмечены в Москве на международной конференции по новым образовательным технологиям #EDCRUNCH. Мы установили контакт с «Кибер Россией» и решили взаимодействовать – запустить в Стерлитамаке программу подготовки столь востребованных специалистов.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 марта 2018 года)

P.S. Какова философия цифрового общества? Что мы знаем о его ценностях? Как жить в мире, который кардинально изменился? Интервью с лидером проекта «Кибер Россия» Романом Поволоцким читайте в одном из следующих номеров «Стерлитамакского рабочего».

Екатерина ЯКОВЛЕВА