/
Новости
Статьи
Автоклуб
Политика
Экономика
Общество
Образование
ЖКХ
Среда обитания
Происшествия
Молодежь
Культура
Литература
История
Здоровье
Увлечения
Спорт
Колонка редактора
Мой депутат
Афиша
Кино
Театр
Почта
Фотогалерея
Фотоконкурс
Инфографика
Видео
К юбилею города
Объявления
Новость+
Главная
О газете
История
Редакция
Статистика
Сотрудничество
План закупок
Контактная информация
Конкурс
70 лет Победы
Дары осени
В случае опасности
Антитеррор
Разместить объявление
Подписка
Выборы – 2018
Разместить объявление на сайте
Автор:
Егорова Мария
(18 Мар 2018). Рубрика:
Событие
,
Фотогалерея
. Вы можете отслеживать комментарии через
RSS 2.0
. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.
Ответить
Нажмите, чтобы отменить ответ.
Имя (обязательно)
Почта (обязательно, не будет опубликовано)
Введите код
*
Последние новости
Владимир Путин набирает в Башкирии 78,67 % избирателей после обработки 11,6% бюллетеней
Владимир Путин лидирует после обработки 25,03% итоговых протоколов УИК
Владимир Путин побеждает в первом туре выборов – ВЦИОМ
В Башкирии стали известны предварительные результаты голосования
Избирательные участки Башкирии работают в режиме подсчета голосов
Выборы в Башкортостане прошли в рамках закона
Выборы – 2018
Рустэм Хамитов принял участие в выборах Президента России
Явка на выборах Президента России в Башкирии к 15 часам превысила 51,6%
Голосует председатель городского Совета ГО г. Стерлитамака Андрей Ширяев
Последние комментарии
Лилия
к записи
Школа № 4 приглашает в кадеты
РИНАТ
к записи
Вниманию собственников помещений!
Оля
к записи
Школа № 4 приглашает в кадеты
Зимфира
к записи
8 млрд рублей составили налоговые отчисления БСК
Зимфира
к записи
З.А.Хайбуллина: «Медицина – наша общая судьба»
Зимфира
к записи
Софья Чурова: «Самая сплочённая команда – на выборах»
Zy
к записи
Участковые уполномоченные управления МВД России по г.Стерлитамаку
Радик
к записи
Участковые уполномоченные управления МВД России по г.Стерлитамаку
Егор
к записи
Софья Чурова: «Самая сплочённая команда – на выборах»
Владимир
к записи
Софья Чурова: «Самая сплочённая команда – на выборах»
Фотогалерея
Выборы – 2018
Конкурс-опрос фотосессии “А НА ДУШЕ МОЕЙ ТЕПЛО! “
Конкурс-опрос фотосессии “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ! “
Конкурс-опрос фотосессии “ И ДЕЛО В ШЛЯПЕ“
Фотоотчёт путешествия по Казахстану
Конкурс-опрос фотосессии “ Король полосок“
Avatars by
Sterling Adventures
Новости Стерлитамака
Статьи
Видео
Объявления
Фотогалерея
Опрос
Главная
О газете
Коммерческое предложение
Сотрудничество
Статистика
Контактная информация
Вход
Войти