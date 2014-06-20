«Хочу оставить свой след на земле»

Жизнь можно прожить по-разному. Один обустраивает свой собственный быт и сосредоточен только на потребностях своей семьи, другому хочется быть полезным людям, делиться с ними своими талантами, опытом и жизнелюбием. Владимир Иосифович Петров, который сегодня отмечает 70-летие, принадлежит к племени неуспокоенных.

ОТ ВОДИТЕЛЯ ДО КАПИТАНА

Простой деревенский паренёк, Владимир в пятнадцать лет уехал из своей родной Николаевки в город. В училище получил профессии тракториста, машиниста и слесаря, а в армии служил водителем, как он сам выразился, два года возил ракеты.

На гражданке устроился в ВПЧ-20 водителем пожарной машины. Работа пожарного захватила его настолько, что после одиннадцатимесячных курсов в Омске он закончил пожарно-техническое училище МВД. От рядового дослужился до капитана, заместителя начальника ВПЧ-16. После 22 лет службы в пожарной охране уволился в запас.

– Когда шёл в пожарные, не думал, что это так сложно, и что мне придётся так долго учиться, – улыбается Владимир Иосифович. – Профессию свою осваивал буквально с нуля. Но это помогло в дальнейшем принимать серьёзные решения, брать ответственность на себя. Тренировал новичков, обучал их премудростям пожарного дела, принимал у них экзамены. В пожарной части на «Авангарде» у меня в подчинении было 140 человек. Я ещё застал наших ветеранов-фронтовиков, и приходилось находить общий язык и с ними, и с молодыми сотрудниками.

В.И.Петров – почётный ветеран МЧС, имеет три медали «За безупречную службу». Четыре года назад в нашем городе был создан союз ветеранов Вооружённых сил МВД и участников боевых действий имени лётчика-космонавта СССР А.Г.Николаева. Петров был первым председателем этой общественной организации, сейчас работает в её совете:

– Мы проводим большую воспитательную работу со школьниками, студентами и призывниками. Рассказываем о сложностях и опасностях нашей службы, о том, чем представители наших профессий могут помочь людям. В нашем союзе есть афганцы, омоновцы, полицейские, сотрудники МЧС. Так что нам есть чем поделиться с молодыми ребятами.

Инженер по пожарной безопасности – в этой должности Петров трудился последние годы в Стерлитамакской филармонии до ухода на заслуженный отдых. Было это недавно, четыре года назад.

ГОЛОС КРОВИ

Владимир Петров уже много лет пишет стихи и рассказы на чувашском языке. Печатается в республиканской чувашской газете «Урал сасси» («Голос Урала»), его стихи включены в литературные альманахи «Радуга» и «Агидель». В этом году Владимир Иосифович собирается издать сборник собственных стихотворений. Ко Дню города он сочинил песню на русском языке «Город на Стерле», которая прозвучала на конкурсе песен о Стерлитамаке.

Уже 15 лет Владимир Иосифович является заместителем председателя Стерлитамакского общества чувашской культуры, он член правления общества чувашской культуры РБ. А ещё он участник эстрадно-фольклорного ансамбля «Тавах». В репертуаре коллектива есть четыре песни, написанные на стихи Петрова.

– В молодости я и не мечтал о том, чтобы писать и петь песни на чувашском языке, – признаётся он. – Но с годами становится всё важнее, кто ты, откуда, где твои корни, какова история твоего рода. Хотелось бы оставить свой след на земле, чтобы после твоего ухода люди о тебе не забывали.

Владимир Иосифович активно изучает свою родословную. И очень жалеет о том, что когда-то мало интересовался у своего отца-фронтовика, инвалида первой группы, подробностями жизни своей большой родни.

– Отец умер от ранений довольно рано, мама наша была безграмотной. В семье нас было десять детей, я шестой. Спасибо отцу, он добился того, чтобы мне в колхозе выдали справку. И мы с моим другом Петькой Ефимовым уехали из деревни. По путёвке на послевоенном тракторе ДТ-54 работали на торфоразработках на Ладожском озере под Ленинградом. Мы дали четыре нормы, и нас досрочно отпустили домой, в Стерлитамак. Отцу я очень благодарен за ту самую справку, ставшую для меня путёвкой в жизнь.

Вот уже несколько лет подряд Владимир Иосифович 9 мая участвует в акции «Бессмертный полк» – несёт портрет своего отца Иосифа Ивановича Петрова, не дожившего до шестидесяти из-за старых солдатских ран.

ПРОДОЛЖАЯСЬ В ДЕТЯХ И ВНУКАХ

– С женой Ниной Демьяновной мы прожили уже 44 года, – рассказывает Петров. – Вырастили двух дочек. Старшая Светлана работает на БСК аппаратчиком, зять Сергей – слесарь «Водоканала». Их сын Павел окончил химико-технологический колледж, сейчас служит в армии в Краснодарском крае. Между прочим, он тоже механик-водитель.

Супруги Петровы недавно по путёвке МВД отдыхали в Сочи и специально ездили повидаться с внуком.

Внучка Мария – будущий воспитатель-психолог, учится в многопрофильном колледже.

Вторая дочь Петровых Марина работает бухгалтером, её муж Андрей трудится на БСК. Фамилия у младшего зятя тоже Петров.

– Бог нам сына не дал, зато послал зятя-однофамильца, – смеётся Владимир Иосифович. – Так что наша фамилия будет продолжаться.

Петровы-младшие дают дедушке Володе много поводов для гордости. Внучка Анастасия учится в выпускном полицейском классе школы № 5. С четырёх лет занимается танцами, уже сама работает как хореограф. Участвует во всех городских концертах и мероприятиях. Но мечтает стать не танцовщицей, а полицейским.

13-летний внук Иван занимается карате, любит плавание, самбо, играет в футбол за школьную команду. Но главное увлечение подростка – шахматы. Иван – победитель и призёр городских и республиканских шахматных турниров.

– Успехам своих внуков мы с женой радуемся от души, – говорит Петров. – И учим их жить честно, помогать не только своим близким и друзьям, но и всем, кто живёт рядом.

Сам Владимир Иосифович по-прежнему ведёт активный образ жизни. Он почётный донор России, давно работает в участковой избирательной комиссии, несколько лет был её председателем.

– Не понимаю я тех, кто на пенсии хандрит да на возраст жалуется. Жизнь вокруг бурлит, надо только не оставаться от неё в стороне, быть не наблюдателем, а активным участником событий. Если честно, иногда мне кажется, что в семьдесят лет всё только начинается.

Марина ВОРОНОВА