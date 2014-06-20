«Я старею не спеша, чтоб не старилась душа…»

Мария Афанасьевна Коченкова являет собой пример женщины, которая благодаря жизненному оптимизму и сильному характеру смогла сказать возрасту своё решительное «нет». Восьмого марта ей исполняется девяносто. Но глядя на эту крепкую улыбчивую бабушку, у которой почти нет седых волос, но зато есть многолетняя привычка ежедневно проходить по три-четыре километра пешком, этого не скажешь. Побывав у Марии Афанасьевны в гостях, мы убедились в её жизнелюбии лично. А ведь судьба далеко не всегда была к нашей героине благосклонна.

ЗЕРКАЛО, САМОВАР, ЧАСЫ И ШВЕЙНАЯ МАШИНКА

Маша родилась весной 1928 года в деревне Ивановке Стерлибашевского района в крепкой крестьянской семье. Детей в доме было пятеро – четыре девочки и мальчик.

– Когда я появилась на свет, разыгралась настоящая снежная буря, – улыбается Мария Афанасьевна. – А идти регистрировать младенца надо было за шесть километров. Так что записали меня десятым числом, на два дня позже.

Первые восемь лет жизни Маша вместе с сёстрами и братом провела в родительском доме без забот:

– Жили мы хорошо – своё хозяйство, корова, достаток. Папа был мастером на все руки, работал и с деревом, и с металлом. А мама обшивала всех деревенских невест – строчила им на машинке подвенечные наряды.

Эта самая швейная машинка, а ещё зеркальце, самоварчик и часы-ходики стали камнем преткновения для деревенских активистов из бедноты. Её представители во главе с председателем партийной ячейки нагрянули в их дом без предупреждения. И разорили тёплое семейное гнездо. Мария Афанасьевна до сих пор со слезами вспоминает тот чёрный день:

– Всё наше «богатство» тут же разобрали. Председатель засунул за пазуху зеркало. А двое других затеяли драку из-за швейной машинки. Кто оказался сильнее, тот и стал её новым хозяином. В драке за часы-ходики от них оторвали гирьку. Забрали у нас пуховые подушки и постель самотканую. Оставили нас, пятерых ребятишек, на голом полу, соломой застеленном. Мне тогда девять годочков было, но я всё отчётливо помню. Как будто вчера это было.

Но самым страшным испытанием стала потеря родителей. Когда со двора уводили корову, нашу кормилицу, мама в отчаянии рванулась следом да упала во дворе, разбив голову о камни. Через три дня её не стало. А папу арестовали, судили и дали десять лет лагерей.

Маша с сёстрами и братом остались на попечении бабушки, которая спасла их от приюта. Поднимать детей ей помогал Машин дядя, брат матери. Шёл 1937 год.

Когда спустя четыре года больного истощённого отца освободили, отпустив умирать домой, он не досчитался двоих своих детей: от тоски умерла старшая дочь, а младший ребёнок погиб от голода.

– Отец побыл дома месяца три, – вспоминает Мария Афанасьевна. – Бабушка немного его подкормила. А тут началась война.

По состоянию здоровья отца Маши на фронт не отправили: до конца войны он работал в Уфе в обувной мастерской – шил солдатские сапоги. А в деревню больше так и не вернулся – рана, нанесённая односельчанами, не затягивалась в его душе до самого конца. Со временем он женился, забрал детей в Уфу, так что дальше они росли с мачехой. Женщиной она оказалась доброй, душевной, заботливой. Прожила ещё двадцать лет после смерти мужа и умерла на руках у Марии Афанасьевны.

«МОЙ СЛАВНЫЙ ДЕД»

Так называет Мария Афанасьевна своего супруга Василия Федотовича Коченкова, с которым прожила она в мире и согласии 65 лет. В 2012 году 88-летнего Василия Федотовича не стало.

– А познакомились мы в нашей родной деревне, куда я часто ездила в гости к бабушке. Мне шёл восемнадцатый год, а Вася, бывший фронтовик, как-то после вечёрок пошёл меня провожать. А вскоре явился к бабушке: «Я вашу Маняшу люблю и хочу на ней жениться». Так я нашла своё бабье счастье.

В просторном доме Коченковых много старых фотографий. На одной из них сняты молодые Василий и Мария. Она – с косой вокруг головы, он – с боевым орденом на груди.

– Вася у меня на фронте связистом был, – рассказывает о муже Коченкова. – Награждён орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Почитай, он всю войну прошёл и даже на Дальнем Востоке воевал. Я ему как-то по случаю стихи сочинила:

Всю войну мой дед провёл,

Он до самого Берлина

По воде, земле и льдинам,

По болотам и по минам

Днём и ночью полз и шёл…

Вот такой мой славный дед!

Пусть живёт со мной сто лет!

Супруги Коченковы всегда жалели и берегли друг друга. Первой в семье появилась дочка Люба, а через 19 лет родился сынок, которого назвали Сергеем. Мария Афанасьевна после окончания техникума работала бухгалтером в СПГАТе, а супруг её там же трудился токарем.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 марта 2018 года)

Марина ВОРОНОВА