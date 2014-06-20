Явка на выборах Президента России в Башкирии к 15 часам превысила 51,6%

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Явка на выборах Президента России в Башкирии к 15 часам превысила 51,6%. Об этом заявил начальник информационного центра ЦИК РБ Риф Арсланов.

Представитель регионального Центризбиркома отметил, что граждане, которые использовали новый механизм голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель», проголосовали на 60 процентов.

В Башкирии традиционно наиболее активно голосуют сельские избиратели.

ИА «Башинформ»


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Автор: (18 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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