Явка на выборах Президента России в Башкирии к 15 часам превысила 51,6%

Явка на выборах Президента России в Башкирии к 15 часам превысила 51,6%. Об этом заявил начальник информационного центра ЦИК РБ Риф Арсланов.

Представитель регионального Центризбиркома отметил, что граждане, которые использовали новый механизм голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель», проголосовали на 60 процентов.

В Башкирии традиционно наиболее активно голосуют сельские избиратели.

ИА «Башинформ»