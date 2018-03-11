За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия – Владимир Путин

Глава государства оценил меры поддержки семьи, материнства, детства. Оглашая Послание Федеральному Собранию, Владимир Путин отметил, что удалось переломить негативные демографические тенденции.

«За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Также запускается программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах», — рассказал Владимир Путин.

По словам главы государства, несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами.

«Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета», — рассказал Президент.

В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства будет направлено не менее 3,4 триллиона рублей.

«Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра, это на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет. В 2012-2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 триллиона рублей», — подчеркнул Владимир Путин.

В Башкирии может появиться новая мера поддержки многодетных семей — региональный материнский капитал. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Предполагается, что для формирования регионального маткапитала будут использоваться средства предприятий, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы по-настоящему поддерживать свои коллективы.

Глава республики поручил изучить опыт подобной схемы работы в Санкт-Петербурге, Тамбовской и Тульской областях.

Башинформ