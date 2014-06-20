За селфи – iPhone

Молодёжный совет при Совете ГО приглашает принять участие в выборах и конкурсе «Выборы в объективе», которые пройдут 18 марта. Желающие участвовать в конкурсе должны будут опубликовать селфи (сфотографировать себя на фоне избирательного участка, у вывесок с номером участка или другими атрибутами в помещении для голосования) в социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram». Фотографии можно выкладывать в своих профилях или на странице клуба молодого избирателя г.Стерлитамака (https://vk.com/izbirclub), обязательно указав хэштеги #Выборы2018СТР #ВыборыСТР #ВыбираюРоссию #Стерлитамак. Участником конкурса может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, голосующий на территории городского округа город Стерлитамак с 8 до 20 часов. Итоги будут подведены 21 марта. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/izbirclub). Победитель конкурса получит ценный приз – смартфон компании Apple.

Молодёжный совет