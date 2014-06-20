Жители Стерлитамака могут наблюдать за выборами по веб-камерам

video

В Башкирии камерами охвачено более 1000 участков. Камеры установлены по всей республике, но больше всего их в Уфе и Стерлитамаке.

По всей стране установлено более 40 тыс камер и работать они будут до окончательного подсчета голосов 19 марта.

Поискать свой участок и посмотреть можно тут: nashvybor2018.ru

#УчастОК, #Башкортостан, #БудущееЗаНами


Разместить объявление на сайте

Автор: (18 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти