Жители Стерлитамака могут наблюдать за выборами по веб-камерам

В Башкирии камерами охвачено более 1000 участков. Камеры установлены по всей республике, но больше всего их в Уфе и Стерлитамаке.

По всей стране установлено более 40 тыс камер и работать они будут до окончательного подсчета голосов 19 марта.

Поискать свой участок и посмотреть можно тут: nashvybor2018.ru

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