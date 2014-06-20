Жильё в строящемся доме

Уважаемые горожане, 3 апреля в 16 часов в большом зале администрации городского округа (проспект Октября, 32) состоится встреча представителя Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан с гражданами, заинтересованными в улучшении жилищных условий путём приобретения жилья в строящемся многоквартирном жилом доме в границах улиц Волочаевской, Добролюбова, Николаева.

Информация по телефонам: в г.Уфе (347)

285-00-90, г.Стерлитамаке 24-16-63.

НО ФРЖС РБ