В ТРЦ «Фабри» прошли противопожарные учения

– В прошлом году из-за телефонных террористов мы эвакуировались из здания пару раз в неделю, – вспоминает сотрудник торгово-развлекательного центра «Фабри». – Все действия у нас отработаны до автоматизма. Но после трагедии в Кемерове хочется ещё раз убедиться, что никто не забыл, как надо действовать при чрезвычайной ситуации.

Чтобы проверить готовность к чрезвычайным ситуациям торгового центра, его персонала и покупателей, пожарных и спасателей, 29 марта здесь прошли плановые пожарно-тактические учения.

По сценарию, просмотр фильма в одном из залов кинотеатра, расположенного на четвёртом этаже ТРЦ «Фабри», прервали дым и система пожарного оповещения. Сотрудники торгового

центра действовали спокойно и быстро: помогли людям сориентироваться и пройти к ближайшим эвакуационным выходам (обозначенным специальным световым табло «ВЫХОД»), эвакуировали посетителей и вышли из здания сами.

Подъехавшие в считанные минуты пожарные расчёты приступили к тушению условного пожара: прокладывали пожарные рукава, разворачивали лестницы на крышу торгового центра. Вся информация о степени задымлённости помещений, локализации и распространении огня, количестве эвакуированных собиралась в штабе. Начальник штаба координировал действия пожарных расчётов, при необходимости корректировал.

Всего в эвакуации посетителей из ТРЦ «Фабри» участвовали 458 сотрудников центра, в «тушении» – 57 пожарных и 13 машин. Итог слаженных действий спасателей и работников ТРЦ закономерен:

условный пожар потушен в кратчайшие сроки, пострадавших нет.

– Федеральная противопожарная служба – это не контролирующий орган и не надзорное ведомство, – заместитель начальника 14-го отряда ФПС по РБ, начальник штаба учений Вячеслав Ефремов комментирует итоги. – Мы не проводим проверки, а занимаемся профилактикой.

У нас почти на каждый объект в городе имеется план тушения пожара, корректировки в который вносятся после таких пожарно-тактических учений. Только отработав на практике эти планы, можно увидеть их проблемные места и внести коррективы. Кроме того, пожарные изучают объект, тренируются, совершенствуют профессиональные навыки, а сотрудники учатся действовать по плану. В условиях паники и плохой видимости из-за задымления люди автоматически применят уже знакомую, отработанную схему. ТРЦ «Фабри» – один из самых крупных и непростых объектов в городе для проведения подобных учений. Результаты сегодняшних учений можно признать удовлетворительными.

Безусловно, при тушении пожара от грамотных и слаженных действий сотрудников и посетителей торгового центра, а также пожарных и спасателей зависит очень много. Однако не последнюю роль в этом играет и техническое оснащение здания. По словам представителя технической службы ТРЦ «Фабри», оно снабжено современными системами пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения и дымоудаления. По итогам учений и люди, и техника сработали чётко, без сбоев.

К. Севостьянов