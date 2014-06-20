«Золотая шайба-2018»

Начиная со школьных зимних каникул в городе проходили игры первенства Стерлитамака по хоккею среди детских и юношеских команд под эгидой Всероссийского клуба «Золотая шайба». Ледовые сражения шли по трём возрастным группам. Организаторами соревнований выступали отдел образования администрации городского округа, комитет по физической культуре и спорту, отдел по молодёжной политике администрации ГО. Играли на хоккейных площадках школ №№ 5, 32, 35, участвовали 14 команд.

И вот уже на ледовой площадке Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» из рук председателя горспорткомитета Юрия Селивёрстова и начальника отдела по молодёжной политике Азата Кускильдина отличившиеся получали заветные медали, кубки и грамоты.

В старшей возрастной группе хоккеистов 2003-2004 годов рождения победу празднует команда детско-подросткового клуба «Спортивные надежды» (тренер ПЕРШИНГ.С.Субботин); второе место заняла команда школы № 32 (тренер Р.Р.Исмагилов), а на третьем – команда школы № 35 (тренер И.В.Павлов). Специальные призы, предназначенные для лучших игроков, получили нападающий «Спортивных надежд» Иван Макшанов, вратарь хоккейной команды школы № 32 Богдан Фаткуллин и защитник из школы № 35 Айнур Зайнуллин.

В средней возрастной группе хоккеистов 2005-2006 годов рождения первое место завоевала команда местной спортивной школы олимпийского резерва (тренер И.И.Фархиев), а призёрами стали команды школ №№ 32 и 35. Призы лучших игроков вручены Егору Кудрявцеву (СШОР), Захару Галако (школа № 32) и Михаилу Щёткину (школа № 35).

В младшей возрастной группе среди хоккеистов 2007-2008 годов рождения сильнейшей была команда школы № 5 (тренер С.В.Каримов), хоккеисты школы № 35 получили серебряные медали, а бронзовые – команда детско-подросткового клуба «Буревестник» (тренер Т.В.Иванова). Отмечены призами нападающий Егор Ильин (школа № 5), защитник Данияр Зубаиров (школа № 35) и вратарь Сергей Устиненко («Буревестник»).