25 лет «Возрождению»

Праздник в немецком культурном центре

В 1993 году в нашей газете вышло объявление о собрании, положившем начало немецкому культурному центру «Возрождение». На этой памятной встрече определили цели и задачи организации, составили устав, выбрали совет. Два года «Возрождение» базировалось в Доме культуры железнодорожников. В 1995-м по договорённости с городским отделом образования и тогдашним директором школы № 6 (сейчас гимназия № 6) Александром Андреевичем Буксманом центр переехал в здание школы. Так гимназия обрела верных помощников, а «Возрождение» – дом, в стенах которого и отпраздновал свой четвертьвековой юбилей.

Девушки в немецких национальных костюмах на входе приветствовали гостей улыбками и радушным «Guten Tag!», провожали в актовый зал. Там их встречал умопомрачительный аромат – это сотрудницы центра решили побаловать всех участников праздника вкусненьким. Хрустящий кребель (хворост), рассыпчатый ривелькухен (пирог, присыпанный сверху крошками), нежнейший штрудель, пышные саксонские булочки, приготовленные по старинным семейным рецептам, в ожидании чаепития сводили с ума аппетитным внешним видом и ароматом свежей сдобы. Гости общались, рассматривали стенды с фотографиями, на которых запечатлены знаковые события центра, любовались куклами ручной работы, читали немецкие газеты, журналы и книги о русских немцах.

Любовь к своей культуре, языку, обычаям неразрывно связана с любовью к Родине. Поэтому праздничный концерт начался со стихотворения на немецком языке о Стерлитамаке и родном крае под аккомпанемент флейты. Музыка – душа народа. Танцы и песни в исполнении детского танцевального ансамбля и молодёжного вокального ансамбля «Quelle» («Родник») показали лучшие черты немецкого национального характера.

Из желающих сказать тёплые слова, поздравить с юбилеем и пожелать успехов выстроилась целая очередь. Первый заместитель главы администрации по развитию промышленного комплекса Стерлитамака Юрий Тротт подчеркнул, что за многие годы проживания в России немцы не утратили свою культурную самобытность, обычаи и традиции. Центры, подобные «Возрождению», способствовали этому. Основная цель организации – сохранение языка и культуры российских немцев через преемственность поколений. У «Возрождения» много планов, в реализации которых город по мере возможностей будет помогать. В прошлом году администрация выделила здание под центр национальных культур, в котором немецкая община уже отремонтировала и оформила своё помещение.

А.Миллер (в центре) и Л.Каспер (слева) вручают благодарственное письмо Ю.Тротту

В своём выступлении начальник городского отдела культуры Зуфар Зиннатуллин вспомнил, когда и при каких обстоятельствах появились в России немцы, отметил их вклад в развитие страны. Упомянул он и о временах гонения и насильственного переселения, о том, как восстанавливал себя народ после страшных репрессий, как по кусочкам собирал свою национальную идентичность, традиции и культуру. Зуфар Сагетдинович подчеркнул, что власти современной России поддерживают все национальности и представляют возможности для сохранения национальной самобытности.

На праздник прибыли представители других национальных центров Стерлитамака: башкиры, мордва, татары, чуваши, русские. Они поздравили с юбилеем, предложили укреплять и развивать дружеские контакты.

В Стерлитамак приехала делегация клубов сеньоров (творческие коллективы представителей старшего поколения) из немецких культурных центров Самарской, Саратовской, Оренбургской областей, Татарстана и Уфы. Поздравление сеньор-клуба из города Маркса было самым ярким. Артисты раздали листочки с текстом песни, и зал вдохновенно им подпевал.

Выступление сеньор-клуба г.Маркса

Председатель немецкого культурного центра «Возрождение» Александр Миллер рассказал об итогах 25-летней работы, поделился планами. Александр Фёдорович вместе с председателем союза немцев Республики Башкортостан Леонидом Каспером вручили благодарственные письма и памятные подарки тем, кто активно участвует в жизни центра.

К.СЕВОСТЬЯНОВ