Состоится встреча представителя Фонда развития жилищного строительства РБ с гражданами

Уважаемые жители города Стерлитамака!

3 апреля в 16 часов в большом зале администрации г.Стерлитамака (пр.Октября, 32) состоится встреча представителя Фонда развития жилищного строительства РБ с гражданами, заинтересованными в улучшении жилищных условий, путём приобретения на льготных условиях жилья в строящемся многоквартирном жилом доме в границах улиц Волочаевской, Добролюбова, Николаева.

Дополнительная информация – по телефонам: (347) 285-00-90 (г.Уфа), (3473) 24-16-63 (г.Стерлитамак).

НО ФРЖС РБ