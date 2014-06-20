На место ЧП выехал Рустэм Закиевич Хамитов
По последним данным, Глава региона Рустэм Хамитов осмотрел место происшествия, а затем побеседовал с учителями в спортивном зале. Рустэм Закиевич поблагодарил педагогов за оперативную эвакуацию детей.
Р.З.Хамитов поручил сразу же после завершения следственных мероприятий навести порядок после пожара, оперативно выполнить ремонт кабинета и как можно скорее начать учебный процесс.
Судя по фотографиям из социальных сетей и рассказам очевидцев, масштаб пожара значителен: задняя часть класса местами выгорела до бетона.
Фото из соцсетей
Автор: Администратор (18 Апр 2018). Рубрика: Главное, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.